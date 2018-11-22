شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. الأهلى والوصل الإمارات فى إياب دور الـ16 بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه تغطية كاملة لمباراة الأهلى والوصل الإماراتى، التى تقام حاليا على ملعب زعبيل فى إياب دورر الـ16 للبطولة العربية. انطلقت المباراة منذ قليل وأهدر مروان محسن أول فرصة حقيقية للتسجيل فى مرمى الوصل. الأهلى يسيطر على مجريات المباراة فى الدقائق الأولى. مروان محسن يظهر بشكل جيد فى الدقائق الأولى ويرهق دفاعات الوصل الإماراتي. وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوى، خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالى وسعد سمير وأيمن أشرف. خط الوسط: حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودى، وخط الهجوم: مروان محسن.

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