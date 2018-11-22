شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات تنتظر كارتيرون فى مواجهة الوصل الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الوصل الإماراتى فى الخامسة والنصف من مساء اليوم ، فى إياب دور الـ 16 ببطولة كأس زايد للأندية العربية .

ويعانى كارتيرون من سوء حظ مع الفريق الأحمر بعد أن قاد الفريق فى 15 مباراة ، منها 6 مباريات فى الدورى فاز فى 3 وتعادل فى 2 ، وخسر فى مباراة ، فضلا عن الإخفاق فى التتويج بدورى أبطال أفريقيا حيث حقق وصافة البطولة فقط .

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكلا منهما .

وينتظر كارتيرون 3 سيناريوهات فى مباراته أمام الوصل ، نرصدها فى التقرير التالى ..

الخسارة أمام الوصل

خسارة الأهلى أمام الوصل تعنى إقالة المدير الفنى الفرنسى من منصبه ، والبحث عن بديل له لإكمال مسيرة الفريق فى مبارياته سواء المحلية او غيرها ، فى محاولة من مجلس الإدارة لإنقاذ الفريق وإنتشاله من سوء النتائج .

الفوز على الوصل

سيناريو أخر محتمل أن يواجهه المدير الفنى الفرنسى ، وهو الفوز على الوصل الإماراتى ، ولكن يواجه هذا إقالته من تدريب الفريق أيضا ، فى محاولة للحفاظ على ما تبقى من الفريق وايضا للتعاقد مع مدير فنى جديد لقيادة الأحمر فى البطولة الافريقية الجديدة التى اصبحت مستعصية على القلعة الحمراء ، و إنقاذ الفريق من النتائج التى لن ترضى الجماهير الحمراء .

الصعود لربع نهائى البطولة العربية

وهناك سيناريو ثالث فى حالة فوز الاهلى على الوصل فى إياب دور الـ 16 بالبطولة العربية والصعود لربع النهائى، قد يبقى مجلس الإدارة الحمراء على المدير الفنى ، لفرض حالة من الإستقرار الفنى والإدارى على الفريق، وحتى لا يؤثر التغيير على نتائج الفريق فى الفترة المقبلة