شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تفاصيل إصابة حميد أحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أسامة، طبيب الزمالك، إصابة المغربى حميد أحداد، مهاجم الفريق، بنزلة معوية خلال تواجده بمعسكر الفريق الحالى.

وقال طبيب الزمالك، فى تصريحات للموقع الرسمى، إن سبب مغادرة حميد أحداد لمعسكر الفريق قبل ساعات من لقاء الداخلية مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز باستاد بتروسبورت، هو إصابته بنزلة معوية.

وقرر الجهاز الفنى استبعاد حميد أحداد من المعسكر حفاظا عليه فى ظل عدم قدرته على التواجد بالمباراة وشعوره بحالة من التعب.