شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى والوصل فى إياب دور الـ16 للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلى والوصل الإماراتى على ملعب "زعبيل" بالإمارات، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، وضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من: حراسة المرمى: محمد الشناوى. خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالى وسعد سمير وأيمن أشرف. خط الوسط: حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودى. وخط الهجوم: مروان محسن. وكانت مباراة الذهاب ببرج العرب كانت قد انتهت بالتعادل 2/2 ببرج العرب.

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