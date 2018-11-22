شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يقهر البلدية بثلاثية بالمجموعة الثالثة بدورى المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الأوليمبي فوزا كبيرا بثلاثة أهداف مقابل لا شىء على فريق بلدية المحلة فى المباراة التى أقيمت باستاد بلدية المحلة، ضمن مباريات الأسبوع العاشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

وشهدت نهاية المباراة هتفت جماهير البلدية ضد أحمد العجوز المدير الفنى مطالبة برحيله عن قيادة الفريق.

كما حقق الرجاء فوزا مهما بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق كفر الشيخ ليحتل الفريق قمة المجموعة بعدما حقق الحمام كبرى مفاجئات المجموعة بعدما حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شىء لينفرد فريق الرجاء بقمة المجموعة.

وجاءت باقى نتائج المجموعة كالتالى :

الحمام / دمنهور (3/1)

الجزيرة المطروحى / مركز شباب تلا (1/0)

غزل المحلة / فاركو (0/0)

أبوقير / سيدى سالم (1/0)