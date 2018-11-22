مصطفى يونس يعلن عبر مصراوي.. تعيينه مديرًا فنيًا للمصري بشكل مؤقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

قال مصطفى يونس مدير الكرة بفريق المصري إن إدارة النادي البورسعيدي برئاسة سمير حلبية قررت تعيينه مديرًا فنيًا بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة خلفًا لميمي عبد الرازق الذي تمت إقالته اليوم.

وأشار يونس في تصريحات خاصة لمراسل يلا كورة إلى أن مجلس الإدارة استقر بشكل كامل على الاستعانة بخدمات مدير فني الأجنبي خلفًا لميمي عبد الرازق.

وأكد يونس أنه سيستمر في عمله كمديرًا للكرة بعد التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده في الفترة المقبلة لتحقيق أهداف إدارة المصري وجماهيره.

وكانت إدارة المصري قد أعلنت منذ قليل إقالة ميمي عبد الرازق على خلفية الخسارة بثلاثية أمام حرس الحدود في مباراة الجولة الخامسة عشر بالدوري.