بعد قليل.. الوصل - الأهلي.. كأس زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

زوار مصراوي الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الوصل الإماراتي والأهلي في المباراة المقرر إقامتها ضمن إياب دور الـ16 من مسابقة كأس زايد.

كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليكون الأهلي في حاجة إلى نتيجة الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدفين للوصول لدور الثمانية من عمر المسابقة.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي - أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - سعد سمير - كريم نيدفيد - أكرم توفيق - حسام عاشور - وليد سليمان - محمد شريف - أحمد حمودي - مروان محسن.

وكاد الأهلي أن يتقدم في الدقيقة الثانية بتصويبة قوية من مروان محسن من خارج منطقة الجزاء، لكن اصطدمت بالقائم وخرجت لضربة مرمى.