رسميًا.. مدرب بلجيكي يتولى قيادة طلائع الجيش لخلافة حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أعلن محمد حلمي المدير الفني لطلائع الجيش، عن تقديم استقالته من منصبه بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة للفريق العسكري خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مراسل مصراوي، فإن إدارة طلائع الجيش قررت قبول استقالة حلمي، على أن يتولى البلجيكي لوك إيميل تدريب الفريق مستقبلاً.

ومن المقرر أن يصل المدرب البلجيكي إلى مصر خلال الساعات المقبلة لتدريب الفريق، حيث من المقرر أن يصبح الجهاز الجديد مكون من جان فرانسوا مدربًا عامًا.

وسيكون التونسي زيد بن حمودة مخطط للاحمال، ومحمد جودة مدربًا مساعدًا وسيد السويركى مدربًا لحراس المرمى.

وكان حلمي قاد الجيش أمام بتروجت أمس الأربعاء في لقاء انتهى بنتيجة التعادل (3-3) في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري العام.

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع في ترتيب المسابقة حيث جمع الفريق العسكري 17 نقطة من 14 مباراة.

ومن المقرر أن تكون المباراة الأولى للمدرب البلجيكي الجديد أمام الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري.