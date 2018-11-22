علي ماهر يعتذر عن عدم تدريب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح علي ماهر المدير الفني السابق لسموحة بأنه اعتذر عن عدم تولي تدريب المصري البورسعيدي، خلفًا لميمي عبد الرازق الذي أعلن إقالته اليوم الخميس.

وقال ماهر في تصريحاته لـ"يلا كورة" اليوم الخميس: "اعتذرت للمصري عن عدم تولي المسئولية الفنية للفريق لظروف خاصة وأتمنى للفريق التوفيق مع أي مدير فني آخر".

رحل علي ماهر عن تدريب سموحة السكندري، قبل أيام قليلة، فيما كان ميمي عبد الرازق قد تولى تدريب المصري منذ أقل من شهر.

وكان النادي البورسعيدي، قرر إقالة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، بسبب سوء النتائج، والخسارة أمس من حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد، واحتلاله المركز قبل الأخير في مسابقة الدوري الممتاز.