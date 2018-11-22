ايقاف مدافع الزمالك 3 مباريات لسوء السلوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط: أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن إيقاف محمد عبد الغني مدافع الزمالك لمدة 3 مباريات. وقال حسين من خلال تصريحات لـ"مصراوي" إن لجنة المسابقات قررت إيقاف اللاعب لمدة ثلاث مباريات وذلك بسبب سوء السلوك. وكان محمد عبد الغني قد تعرض للطرد في مباراة الأبيض أمام الانتاج الحربي وذلك بعد مشاجرة نشبت بينه وبين محمد ماجد أونش لاعب الانتاج الحربي. وأفاد مراسل مصراوي أن الجهاز الإداري بالزمالك قرر فرض عقوبة مالية على اللاعب بعد هذا الطرد. ومن المقرر أن يغيب عبد الغني عن مباراة الداخلية المقرر لها اليوم الخميس، بالإضافة إلى مباراتي الجونة والمصري.

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