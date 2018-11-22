رياضة | عاجل.. إصابة باهر المحمدي بقطع في السمانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة باهر المحمدي بقطع في السمانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللاعب الدولي باهر المحمدي لاعب نادي الإسماعيلي عن إصابته بقطع في السمانة، وهو ما سيجبر اللاعب علي الغياب عن الفريق في المباريات القادمة.

وكتب باهر المحمدي علي صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "‏الحمدلله اللهم لا اعتراض الاشعه اثبتت بقطع في السمانه اليمني من الدرجه الثانيه".