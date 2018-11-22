رياضة | أول تعليق من دروجبا بعد اعتزاله كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من دروجبا بعد اعتزاله كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإيفواري ديديه دروجبا أنه كان محاطًا بالكثير من الشكوك بعد موسمه الأول في تشيلسي، حيث فكر في الرحيل عن البلوز، إلا أن كلمات مدرب الفريق وقتها جوزيه مورينيو دفعته للتحدي.

واعترف دروجبا - في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية عقب إعلان اعتزاله اليوم الخميس -: "بعد موسمي الأول في تشيلسي كنت أبحث عن الراحة، فكرت في العودة لمارسيليا لكي أكون المهاجم الوحيد الذي يلعب الفريق من أجله ثم سمعت مورينيو يقول شيئًا مثيرًا للاهتمام لي وللفريق، كان يتحدث عن اللاعبين، كان يقول أنت تعرف إذا كنت تريد أن تكون الملك الوحيد، عد للفريق الذي كنت به وسجل معه الأهداف، عد هناك لكن هنا يوجد 22 ملكا،وهذا ما وضعني تحت التحدي، ولهذا السبب أصبحت اللاعب الذي أنا عليه الآن".

وكشف عن تفكيره في الاعتزال بعد نهائي الأبطال أمام بايرن في عام 2012 وفوز تشيلسي باللقب وقال: "ربما كانت أفضل طريقة لكي أقول وداعًا، لكن ذلك لم يكن واقعيًا".. مؤكدا أنه كان يثق أن فريقه سوف يفوز باللقب، على الرغم من أن بايرن ميونخ تقدم في الدقيقة 83، لكن الإيفواري عادل النتيجة قبل دقيقتين من نهاية المباراة، لينتصر تشيلسي بضربات الترجيح بعد ذلك.

واختتم دروجبا الذي أعلن اعتزاله وهو بعمر 40 عاما: "ثق بي، لو كان الأمر يعود لي فقط فستراني ما زلت ألعب لأن كرة القدم هي شغفي، لو رأيت كرة أمامي وأنا في الثمانين من عمري سوف ألعب بها، لست متعبًا لكني أشعر بأنني بحاجة للبدء بشيء آخر".

وحقق دروجبا مسيرة رائعة مع تشيلسي، حيث فاز معه بـ4 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، ومثلها في كأس الاتحاد، و3 ألقاب في كأس الرابطة، بالإضافة للقب الأغلى وهو دوري الأبطال عام 2012.