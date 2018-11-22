رياضة | بث مباشر .. مباراة الأهلي والوصل الإماراتي في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر .. مباراة الأهلي والوصل الإماراتي في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوصل الإماراتي على استاد الجيش ببرج العرب اليوم في ذهاب دور الـ16 من منافسات بطولة زايد للأندية الأبطال.

الأهلي يدخل مباراة اليوم تحت شعار لابديل عن الفوز، بعدما خسر بطولة دوري أبطال إفريقيا في نهائي البطولة، على يد الترجي التونسي بنتيجة 4-3 بمجموع اللقائين، وستكون مباراة اليوم بمثابة الفرصة الأخيرة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي، ويخطط مسئولو الأهلي لضم عدد من اللاعبين المميزين خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للمارد الأحمر يخوض مباراته اليوم بالقوة الضاربة وبالتشكيل الأخير للفريق أمام وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وسط تغييرات محدودة نظره لحاجته إلى تسجيل نتيجة إيجابية حتى يستمر في المنافسة في البطولة العربية، بالإضافة إلى حاجته إلى أن تكون تلك المباراة بمثابة البروفة الأخيرة لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الأبطال الإفريقي المحدد له يوم الجمعة المقبلة.

وتضم قائمة الأهلي في المباراة محمد الشناوي؛ ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، أحمد علاء، عمرو السولية، مروان محسن، محمد شريف، أحمد فتحي، حسام عاشور، ميدو جابر؛ صلاح محسن.