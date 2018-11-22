رياضة | بث مباشر مباراة الاهلي ضد الوصل الإماراتي في البطولة العربية (العودة) كأس زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة الاهلي ضد الوصل الإماراتي في البطولة العربية (العودة) كأس زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يحل النادي الأهلي مساء اليوم ، الخميس، ضيفاً على شقيقه الوصل الإماراتي بملعب زعبيل ، في إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).
بث مباشر مباراة الاهلي ضد الوصل الإماراتي في البطولة العربية (العودة) كأس زايد
ويحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 2-2 للتأهل مباشرة للدور التالي فيما يملك فرصة أخري بالتعادل 2-2 للذهاب إلى ركلات الجزاء الترجيحية.
بث مباشر مباراة الاهلي ضد الوصل الإماراتي في البطولة العربية (العودة) كأس زايد
وانتهت المباراة التى اقيمت فى الـ 28 من أكتوبر الماضي بالتعادل الإيجابي 2-2 .
وتنقل المواجهة عبر قناة Abu Dubai Sports HD1 الناقل الحصري للبطولة بتعليق عامر عبد الله وعصام عبده.
بث مباشر مباراة الاهلي ضد الوصل الإماراتي في البطولة العربية (العودة) كأس زايد
قناة Abu Dubai Sports HD1 هي قناة مفتوحة وترددها كالآتي:
بث مباشر مباراة الاهلي ضد الوصل الإماراتي في البطولة العربية (العودة) كأس زايد
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: : 12467
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز:27500
معدل تصحيح الخطأ:2/3
بث مباشر مباراة الاهلي ضد الوصل الإماراتي في البطولة العربية (العودة) كأس زايد
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