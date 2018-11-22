رياضة | رابط الاسطورة | بث مباشر مباراة الأهلي والوصل اليوم HD | لينك livehd7 | مشاهدة مباراة الأهلي والوصل في البطولة العربية

قام المدير الفني لنادي الوصل الإماراتي "حسن العبدولي"، بمطالبة لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على المارد الأحمر في المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس بملعب "زعبيل"، في "إياب" دور الـ 16 ببطولة كأس زايد للأندية الابطال "البطولة العربية".

كما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الجهاز الفني لنادي الوصل بقيادة حسن العبدولي عقد جلسات خاصة مع اللاعبين لتحذيرهم من الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، خصوصاً أن التأهل على فريق مثل الأهلي المصري، ومن قبله تجاوز اتحاد جدة السعودي، سيكون له انعكاس كبير على مسيرة الفريق في البطولة العربية، ويفتح باب الطموحات على مصراعيه للتقدم نحو المنافسة على اللقب.

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وأضافت الصحيفة أن المدير الفني لنادي الوصل حذر لاعبيه من الاستهانة بالمنافس، خصوصاً أن الأهلي يرغب في مصالحة جماهيره بعد خسارته لنهائي دوري ابطال افريقيا، أمام الترجي التونسي، وهو ما يجعل الفريق أمام خيار الفوز للخروج من دائرة الأزمات التي حاصرته بتلك الخسارة، وجعلته لا يحتمل خسارة مجدداً.

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