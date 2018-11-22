رياضة | أزارو ومحارب ومحسن على دكة الأهلي أمام الوصل

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أعلن الفرنسي بارتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دكة بدلاء فريقه أمام الوصل الإماراتي في المباراة التي ستقام بعد قليل في إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال. وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :- علي لطفي - إسلام محارب - وليد أزارو- أحمد علاء – أحمد الشيخ – ناصر ماهر – صلاح محسن.

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