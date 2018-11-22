رياضة | مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك أمام الداخلية

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أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيلة فريقه لمواجهة الداخلية بعد قليل ببطولة الدوري. ويضم التشكيل كل من:

محمود جنش في حراسة المرمى. محمد عبد السلام ومحمود علاء وحازم إمام وعبدالله جمعة في الدفاع. طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأوباما وكهربا وإبراهيم حسن في الوسط. وعمر السعيد في الهجوم. واستبعد جروس كلا من حميد احداد واحمد كماتشو. بينما ضمن دكة البدلاء كلا من: عماد السيد، محمود دونجا ، مصطفى فتحي، بهاء مجدى، محمد عنتر، محمد ابراهيم، محمد حسن.

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