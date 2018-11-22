شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي إنبي: خالد متولي مستمر في قيادة الجهاز الفني حتى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي إنبي، تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة خالد متولي، حتى نهاية الموسم.

وكتب الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«أكد المهندس علاء خشب رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، بأن مجلس الإدارة في اجتماعه أمس أكد على دعمه ومؤازرته لجهاز الفريق الأول بقيادة الكابتن خالد متولي حتي نهاية الموسم».

وأضاف: «وأفاد بأن معظم فرق الدوري ذو مستوى متقارب والدور الثاني رغم صعوبته سيشهد أداء أفضل للفريق بعد انسجام أفراده لأن الفريق ضم أكثر من تسعة لاعبين وأكد ايضا أنه لاصحه لتفاوض المجلس على التعاقد مع مدير فني جديد معربين كامل التقدير للجميع».

ويمر إنبي بموسم سئ حيث خاض الفريق 13 مباراة في الدوري، فاز في 3 فقط، وتعادل في 5، وخسر 5 مباريات، ويحتل المركز 14 في جدول ترتيب الدوري.