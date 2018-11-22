شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: خبرات لاعبي الأهلي تمكنهم من تخطي الوصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، أن مباراة اليوم أمام الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب لا تقبل القسمة على اثنين.

وأضاف يوسف أن المباراة مهمة للأهلي وجماهيره، وكل شخص في الجهاز الفني واللاعبون يعلمون ذلك جيداً.

وأوضح المدرب العام للأهلي أن الوصل فريق محترم، ويلعب على أرضه ووسط جماهيره متسلحا بنتيجة مباراة الذهاب التعادل بهدفين لكل فريق، لكن هناك رغبة قوية لدى الجهاز الفني واللاعبين في التأهل للدور التالي في البطولة.

وأشار يوسف إلى أن هناك حالة من التركيز والإصرار تعيشها الجماهير؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من التأهل للدور التالي للبطولة.

وأضاف، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «في ذات الوقت، فإن المنافس يتطلع هو الآخر لنفس الهدف، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة اللقاء».

وشدد يوسف على أن لاعبي الأهلي يدركون جيدا خطورة الموقف، وهم جميعا على قدر المسئولية والحدث ولديهم من الخبرات ما يمكنهم من عبور ذلك الموقف التي سبق أن مروا بها.

وأكد يوسف أن جماهير الأهلي الموجودة في الإمارات سيكون لها مردود إيجابي على اللاعبين من خلال دعمهم ومساندتهم للفريق في الملعب.