شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة «الحنفي» تدير لقاء الزمالك والداخلية بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة الزمالك والداخلية، التي ستقام اليوم الخميس، ضمن الأسبوع الخامس عشر لدوري القسم الأول من الدوري الممتاز المصري، والتي تقام على ملعب بتروسبوت.

ويعاونالحنفي، تحسين أبوالسادات وأحمد توفيق طلب، ومحمد علاء حكماً رابعاً، وكل من سعيد حمزة ومحمد يوسف حكماً خامساً.