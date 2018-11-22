شكرا لقرائتكم خبر عن فوز تاريخي لـ«الداخلية» على الزمالك أم استمرار الـ«عُقدة»؟ 10 أرقام عن مواجهة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مباراة الزمالك والداخلية اليوم مهمة طريق الزمالك نحو الحفاظ على تصدره بطولة الدوري، ولكن ماذا عن تاريخ مواجهات الفريقين.

في هذا التقرير، ترصد «المصري اليوم» 10 حقائق تجيب عن سؤال هل يحقق الداخلية انتصاراً سيكون تاريخياً باعتباره الأول في تاريخ مواجهات الفريقين أم يستمر فرسان القلعة البيضاء في كونهم «عقدة» للداخلية عصية على الفك خلال السنوات الماضية.

الزمالك يدخل اللقاء وهو متربعاً على القمة بـ 26 نقطة، والداخلية يحل في المرتبة الثانية عشر بـ 16 نقطة.

ونرصد في السطور التالية 10 أرقام خاصة بتاريخ مواجهات الفريقين بالدوري

1- المباراة تحمل الرقم 12 في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري المصري لممتاز، حيث تقابلا في 11 مرة سابقة أولها في موسم 2011-2012 وأخرها في الموسم الماضي.

2 – الزمالك هو صاحب الكلمة العليا بـ 9 انتصارات في حين لم يتمكن الداخلية من الفوز على الزمالك مطلقاً خلال 11 مواجهة بالدوري.

3 – تعادلان سلبيان حسما نتيجة مباراتين بين الزمالك والداخلية بالدوري، الأول كان في موسم 2014-2015، والثاني في 2015-2016، بينما لم تتحقق نتيجة التعادل الإيجابي مطلقاً بين الفريقين.

4 – محمود شيكابالا هو من قص شريط أهداف مواجهات الفريقين بالدوري وذلك في لقاء التاسع عشر من يناير لعام 2012 في مباراة انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

5 – وائل إسماعيل، لاعب فريق نادي الداخلية، هو صاحب أول حالة طرد في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، فتحصل على البطاقة الحمراء مع الدقيقة 44 من عمر المواجهة الأولى.

6- خمس بطاقات حمراء شهدتها مباريات الزمالك والداخلية منها اثنين للزمالك من خلال إبراهيم صلاح ومحمد إبراهيم وثلاثة للداخلية لكل من فريد شوقي وصالح موسى ووائل إسماعيل.

7 – أمطر نجوم الزمالك شباك الداخلية بـ 22 هدفاً، بينما سكن المرمى الأبيض 8 أهداف فقط خلال الإحدى عشر مواجهة التي جمعتهما بالدوري الممتاز.

8 – شيكابالا وأحمد رفعت نجما الزمالك، هما في صدارة هدافي مواجهات الأبيض أمام الداخلية ولكل منهما هدفين.

9 – مواجهة وحيدة جمعت الزمالك والداخلية خارج نطاق الدوري، وكانت بدور الـ 32 لكأس مصر موسم 2007 وانتهت بفوز أبناء ميت عقبة بهدف نظيف سجله أحمد جعفر بعد 7 دقائق من انطلاق المباراة.

10 – ثلاثة مدربين لنادي الزمالك استهلوا انتصاراتهم مع الفريق الأبيض على المستوى المحلي خلال ولايتهم على حساب الداخلية، وهم جيسفالدو فيريرا البرتغالي في 2015، وأحمد حسام ميدو في ولايته الثانية 2016، كذلك محمد حلمي في ثاني مهمة له 2017.