شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي قبل مواجهة الوصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منذ اليوم الأول لوصول البعثة إلى الإمارات برنامج الفريق حتى العودة إلى القاهرة.

ويبدأ برنامج الأهلي اليوم الخميس بالإفطار الذي يشرف عليه الدكتور هاني وهبة، خبير التغذية في الثانية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات، ثم منح اللاعبين قسطا من الراحة قبل تناول وجبة الغداء في الثالثة والنصف عصرًا، ثم محاضرة فنية في الخامسة والربع بعدها تتحرك حافلة الفريق إلى استاد زعبيل في السادسة إلا ربع، استعدادًا للمباراة التي ستبدأ في السابعة والنصف، بتوقيت الإمارات.

ذكر أن الأهلي يلتقي الوصل الإماراتي في الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة في إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت 2-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.