انت الان تتابع تفاصيل خبر هل يغيب نيمار ومبابي عن قمة دوري أبطال أوروبا؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 22 نوفنبر 2018 03:24 مساءً - يحوم شك كبير حول إمكانية لحاق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا وزميله الشاب كيليان مبابي بمباراة فريقهما باريس سان جيرمان الفرنسي أمام ليفربول الإنجليزي، في قمة لقاءات الجولة المقبلة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال نادي العاصمة الفرنسية، الأربعاء، في بيان رسمي: إن "إصابة نيمار هي شد في عضلة الفخذ اليُمنى، في حين أصيب مبابي بكدمة في كتفه الأيمن".

وأشار النادي الباريسي إلى أن النجمين سيخضعان لفحص طبي جديد، بعد 48 ساعة، وذلك من أجل تحديد إصابتهما بصورة نهائية.

وتعرض نيمار لإصابة خلال مشاركته، الثلاثاء، في فوز منتخب بلاده ودياً على حساب نظيره الكاميروني بهدف نظيف، في الوقت الذي تعرض فيه مبابي للإصابة في انتصار فرنسا على الأوروغواي بالنتيجة ذاتها.

وفي ذات السياق، ذكرت تقارير إعلامية أن إصابة نيمار قد تبعده عن الملاعب مدة تتراوح بين خمسة أيام وثلاثة أسابيع، ما يؤشر إلى غيابه بشكل كبير عن موقعة "الريدز" القارية.

وخلافاً لنجم الكرة البرازيلية، تبدو حظوظ مبابي، المتوج بجائزة أفضل لاعب صاعد في مونديال روسيا 2018، كبيرة للحاق بالمواجهة الكروية المرتقبة في دوري الأبطال، المقررة إقامتها الأربعاء المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن نيمار يعد أغلى لاعبي العالم بانتقاله، صيف عام 2017، من برشلونة الإسباني إلى فريق "حديقة الأمراء"، مقابل 222 مليون يورو، يليه زميله مبابي، الذي عزز صفوف الباريسيين صيف هذا العام، في صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو، بعدما دافع، الموسم الفائت، عن ألوان العملاق الباريسي على سبيل الإعارة قادماً من فريق الإمارة موناكو.