دييجو جودين على ردار ميلان الإيطالي

يبحث نادي اي سي ميلان الإيطالي، عن مدافع للتعاقد معه، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لتعزيز الخط الخلفي في صفوف الفريق.

وبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن النادي اللومباردي يريد التعاقد مع اللاعب الدولي الأوروجوياني "دييجو جودين" مدافع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وينتهي تعاقد المدافع الأوروجوياني مع الروخيبلانكوس بنهاية الموسم الجاري، ولم يدخل في أي مفاوضات بشأن تمديد تعاقده.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المدير الرياضي للنادي "ليوناردو ارواخو" قد تحرك بالفعل، والتقى شخص قريب من اللاعب، للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وسيواجه ميلان منافسة قوية من جانب منافسه الأزلي والتقليدي إنتر ميلان، وكذلك مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ظل رغبة البرتغالي "جوزيه مورينيو" في التعاقد مع مدافع جديد لتعزيز صفوف الفريق الدفاعية.

وأوضحت الصحيفة أنّ موقف صاحب الـ"32" عامًا، وكونه سيأتي إلى ميلان بالمجان، يُعد مثاليًا بالنسبة للروسونيري، لأنه لن يخالف قواعد اللعب المالي النظيف.