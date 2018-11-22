شكرا لقرائتكم الأمن الإماراتي يعلن قواعد دخول جماهير الأهلي والوصل لملعب زعبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر فتح أبواب ملعب "زعبيل" لإستقبال جماهير ناديا الوصل الاماراتي والاهلى فى الثالثة والنصف عصر اليوم بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساء بتوقيت دولة الامارات.

ويلتقي الوصل مع الاهلى فى الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساء بتوقيت الامارات بملعب "زعبيل"، فى "إياب" دور الـ 16 بمسابقة كأس زايد للاندية الابطال "البطولة العربية".

وذكرت الصفحة الرسمية لـ"شرطة دبي"، بموقع "تويتر"، أن اللجنة المنظمة لتأمين مباراة الوصل والاهلى، طالبت الجماهير باتباع تعليمات المنظمين ورجال الشرطة وعدم الوقوف في الأمكن الممنوعة والتشجيع الحضاري وبروح رياضية".

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت بين الفريقين بملعب "برج العرب"، انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2، ويكفى الوصل تحقيق الفوز بأى نتيجة، أو التعادل سلبياً أو بنتيجة هدف لكل فريق من أجل الصعود للدور ربع النهائى من منافسات البطولة، فى حين أن التعادل بنفس نتيجة مباراة الذهاب 2-2 يدفع الفريقين للجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل، فيما يمتلك الأهلى فرصة وحيدة تتمثل فى تحقيق الفوز فقط بأى نتيجة، أو التعادل بنتيجة أكبر من 2/‏ 2.

ويدير مباراة الوصل والأهلى اليوم، طاقم تحكيم مغربى بقيادة نور الدين الجعفرى، ويساعده كل من لحسن أزكاو مساعد أول، ومصطفى أكركاد مساعد ثانٍ، بينما الحكم الرابع هو عادل زوراق.