شكرا لقرائتكم محمد حلمي يرحل عن تدريب طلائع الجيش رسميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد حلمى المدير الفنى لطلائع الجيش رحيله عن تدريب الفريق عقب التعادل مع بتروجت بثلاثة أهداف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام . وقال حلمى فى تصريحات خاصة: " تقدمت باعتذار عن الاستمرار فى منصبى وتم قبوله من الطلائع" . ويستأنف طلائع الجيش اليوم، الخميس، تدريباته استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى العام. ويحتل طلائع الجيش المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة.

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