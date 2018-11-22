شكرا لقرائتكم المصري يتحمل 250 ألف جنيه نظير شرط جزائي لرحيل ميمي عبد الرازق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ميمى عبد الرازق المدير الفنى السابق لفريق المصرى والذى تمت إقالته عقب الهزيمة من حرس الحدود ، عن قيمة الشرط الجزائى فى عقده مع الفريق البورسعيدى . وقال عبد الرازق فى تصريحات خاصة أن العقد بينه وبين فريق المصرى به شرط جزائى قيمته شهران من القيمة المالية لعقده . علم "الخليج 365" ان الراتب الشهرى لميمى عبد الرازق يبلغ 125 ألف جنيها بما يعني ان قيمة الشرط الجزائى 250 الف جنيه . يذكر أن فريق المصرى خسر أمام حرس الحدود بثلاثية نظيفة فى الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى ، ليتم إقالة ميمى عبد الرازق من منصبه .

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