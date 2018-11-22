شكرا لقرائتكم ريال مدريد يحول بوصلته على مارسيال بديلاً لهازارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ريال مدريد الإسباني أصبح غير مهتما بالتعاقد مع البلجيكي ايدين هازارد نجم تشيلسي الانجليزي خلال الانتقالات الشتوية أو بنهاية الموسم الجاري.

وقال صحيفة ديلي ميل الانجليزية أن هازارد خرج من اهتمامات مسئولي ريال مدريد الذي حول وجهته إلي الفرنسي أنتوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد الانجليزي لضمه في الفترة المقبلة.

وكان هازارد يتصدر اهتمامات مسئولي الريال للتعاقد معه في يناير أو نهاية الموسم قبل أن تتغير وجهته إلي النجم الفرنسي بعد قدوم المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.