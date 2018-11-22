شكرا لقرائتكم آرسنال يدخل سباق التعاقد مع ديمبلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر أوناى إيمرى المدير الفنى لفريق أرسنال الإنجليزى دخول سباق التعاقد مع الفرنسى عثمان ديمبلى جناح برشلونة الأسبانى خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وفقاً لما ذكرته صحيفة "سبورت"الكتالونية، إن إدارة أرسنال إستفسرت عن إمكانية التعاقد مع عثمان ديمبلى بعد الأنباء التى ترددت حول إقترابه من الرحيل عن برشلونة مؤخراً، ويعتقد إيمرى أن هذا الأمر فرصة كبيرة لخطف اللاعب.

ذكرت الصحيفة، أن مسئولى الجانرز يستغلون صداقة الجابوني أيميريك أوباميانج مع ديمبلي، من أجل اقناع الأخير بالانضمام للنادى اللندنى خلال الفترة المقبلة.

كما ستلعب إدارة أرسنال على علاقات راؤول سانليهي المدير الرياضى السابق لفريق برشلونة والحالى للجانرز من أجل حسم الصفقة.

وتلقى الفرنسي عثمان ديمبلي العديد من الانتقادات من وسائل الإعلام في إسبانيا في الموسم الحالي، بسبب تصرفاته الغير مسئولة مع النادي وعدم التزامه بالقوانين داخله.

ويعد فريق ليفربول الإنجليزى أبرز المهتمين بضم الفرنسى عثمان ديمبلي جناح برشلونة ورصد 85 مليون إسترلينى لحسم الصفقة.