شكرا لقرائتكم الخميس.. انطلاق قرعة دوري أبطال آسيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنطلق صباح يوم الخميس قرعة دوري أبطال آسيا لموسم 2019 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور لبدء مباريات البطولة بشكل رسمي في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل لمواجهات الملحق بعد نهاية كأس آسيا المقامة في الإمارات.

وستبدأ مراسم إجراء القرعة في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس بتوقيت السعودية وتمتد حتى الساعة 11:30. وقد تقرر في وقت سابق أن يلاقي النصر، الفائز من مباراة آجمك الأوزبكي وإستيكلول الطاجيكي، يوم 19 من شهر فبراير القادم في الرياض.

وقرر اتحاد القدم الآسيوي مشاركة الأندية السعودية الـ 3، الهلال بصفته بطل الدوري الموسم الماضي والأهلي الوصيف والاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في النسخة الجديدة مباشرة من الدور التمهيدي، وسيخوض نادي النصر ثالث مسابقة دوري المحترفين الموسم الماضي في الملحق. يذكر أن الهلال قد خسر نهائي بطولة 2016-2017 أمام نادي أوراوا الياباني بنتيجة 2-1 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.