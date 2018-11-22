شكرا لقرائتكم الاتحاد يتألم وأنصاره يتألمون أكثر.. لقطة ختام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ظهر اتحاد جدة بشكل باهت هذا الموسم بعد صيف مليء بالتعاقدات المحلية والأجنبية، وأفاق أنصاره على حقيقة أن فريقهم يقبع في المركز الأخير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في أسوأ بداية له عبر تاريخه المديد.
بطل آسيا السابق حاول التعديل، غيّر دياز واستعان بمساعده باصريح ليخسر بخماسية أمام التعاون، جلب الكرواتي الشهير بيليتش، ولم تتوقف الهزائم، وجماهيره حائرة تسأل: ماذا حلّ بالبطل؟.
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