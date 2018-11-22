شكرا لقرائتكم المريخ يكتسح اتحاد الجزائر ويقترب من ربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب فريق المريخ السوداني من التأهل لدور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال عقب فوزه الثمين 4 - 1 على ضيفه اتحاد الجزائر يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة.

وتقدم المريخ بهدف مبكر حمل توقيع محمد عبدالرحمن في الثانية الثالثة والعشرين من عمر المباراة مسجلا أسرع أهداف البطولة حتى الآن، وواصل محمد عبدالرحمن تألقه في اللقاء، بعدما سجل الهدفين الثاني والثالث للفريق السوداني في الدقيقتين العاشرة و35، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع بعدما أصبح صاحب أول (هاتريك) في البطولة الآن.

وتكفل خالد النعسان بتسجيل الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 45 في حين أحرز محمد أمين حامية هدف اتحاد الجزائر الوحيد في الدقيقة 62، ليحافظ على آمال فريقه في الصعود للدور المقبل بالمسابقة.

وأصبح يكفي المريخ الخسارة بفارق هدفين في لقاء العودة، الذي سيقام بالجزائر في العاشر من ديسمبر القادم، للتأهل إلى دور الثمانية، في حين بات يتعين على اتحاد الجزائر الفوز 3 - صفر على الأقل إذا أراد تفادي الخروج المبكر من المسابقة.