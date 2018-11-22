شكرا لقرائتكم خبر عن حميد أحداد يغادر معسكر الزمالك قبل مواجهة الداخلية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر المغربى حميد أحداد، مهاجم الزمالك، معسكر الفريق الأبيض المقام حاليا استعدادا لمواجهة الداخلية التى ستنطلق فى السابعة مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز على استاد بتروسبورت.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن الجهاز الفنى، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، استبعد حميد أحداد من معسكر الأبيض بعد تعرضه لنزلة برد شديدة وارتفاع فى درجة الحرارة أدى إلى عدم قدرته على التواجد فى مباراة اليوم، لذلك فضل الجهاز الفنى استبعاده من المباراة.

فيما غادر مهاجم الزمالك معسكر الفريق فور قرار الجهاز الفنى باستبعاده.