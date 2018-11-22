شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بعضوية المكتب التنفيذى لاتحاد البحر المتوسط للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مصر فى الفوز بعضوية المكتب التنفيذى باتحاد البحر المتوسط للجمباز فى دورته الثانية، خلال الانتخابات المنعقدة حاليا فى تركيا بمدينة إسطنبول. وفازت منال الشالقانى بأعلى الأصوات وحصلت على 16 صوتاً، وبحضور 18 دولة من دول البحر المتوسط المشاركة فى الاجتماعات. ومثل مصر فى الجمعية العمومية الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصرى للجمباز. يذكر أن الشلقانى فازت بنفس المنصب فى الدورة الماضية 2014 بإيطاليا.

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