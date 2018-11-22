شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والوصل فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فرضت مباراة الأهلي والوصل الإماراتى نفسها على سطح الأحداث الكروية، ليس فقط فى القلعة الحمراء لكن أيضاً فى الشارع الكروى المصرى لأهميتها فى الأهلي، خاصة أنها قد تكون الفرصة الأخيرة للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق.. نرصد فى التقرير التالى عدة تساؤلات خاصة بمباراة الليلة:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي والوصل؟

ج: المباراة ستقام فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، على ملعب "زغبيل" بدبى.

س: ما هى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوصل؟

ج: من المقرر أن تنقل مباراة الأهلى والوصل الليلة قناة أبوظبى الرياضية، مع وجود استوديو تحليلى للمباراة قبل وبعد اللقاء للحديث عن عدة أمور فنية خاصة بالمباراة.

س: كيف يرى الجهاز الفنى للأهلى مباراة الوصل؟

ج: يراها صعبة للغاية وسط ظروف صعبة للغاية بسبب التغييرات التى شهدتها القلعة الحمراء مؤخراً بعد خسارة بطولة أفريقيا أمام الترجى التونسى، ويتطلع بطل مصر لتخطى عقبة الفريق الإماراتى الليلة والصعود لدور الثمانية فى البطولة العربية، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2/2.

س: ما أبرز غيابات الأهلى فى مباراة الليلة؟

ج:الفريق يعانى من غيابات كثيرة للإصابة، ويغيب كل من أحمد فتحى ومحمد هانى وعمرو السولية.

وس: ما هى قائمة الأهلي التى سافرت لخوض المباراة؟

سافر الأهلي للإمارات بقائمة تضم 20 لاعباً هم: محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، سعد سمير وساليف كوليبالى وأيمن أشرف وصبرى رحيل وأحمد علاء، وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وحسام عاشور وهشام محمد، ووليد سليمان وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد شريف، وأحمد الشيخ وأحمد حمودى ومروان محسن وصلاح محسن، وانضم للبعثة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الذى وصل الإمارات أمس بعد مشاركته فى ودية بلاده أمام تونس.

س: هل تُحدد مباراة الوصل مصير الجهاز الفنى للأهلى؟

ج: بنسبة كبيرة سيكون لهذه المباراة دور كبير فى بقاء كارتيرون من عدمه، خاصة بعد خسارة بطولة أفريقيا.