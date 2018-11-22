شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الرحيل.. ماذا قدم محمد حلمى مع الطلائع فى 258 يوماً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على رحلة محمد حلمى مع فريق طلائع الجيش بعد اعتذر المدير الفنى السابق للزمالك عن الاستمرار فى منصبه مع الفريق العسكرى عقب التعادل مع بتروجت بثلاثة أهداف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام.

وتولى محمد حلمى مهمة تدريب طلائع الجيش فى نهاية الموسم الماضى، وخاض فترة إعداد جيدة مع الجيش قبل انطلاق الموسم الجارى.

وقضى محمد حلمى 258 يوماً فى تدريب الطلائع قاد خلالها الفريق فى 20 مباراة بالدورى وكأس مصر فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 6 مباريات.

وقاد حلمى طلائع الجيش فى مباراتين بكأس مصر هذا الموسم فاز فى الأولى على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع حرس الحدود سلبياً ليودع بالبطولة بالخسارة بركلات الترجيح 5-3، ويحتل طلائع الجيش المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة.

ويستعد الطلائع لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى العام.