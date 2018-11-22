شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 23 هدفاً فى 7 مباريات بالجولة الـ15 بالإيجبيشن ليج والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رفعت الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام شعار "المتعة" بعدما شهدت تسجيل 23 هدفاً خلال سبع مباريات فقط أقيمت منافساتها حتى الآن، ومازال الرقم مرشحاً للزيادة، فى ظل إقامة مباراة الزمالك مع الداخلية فى السابعة مساء الليلة على استاد بتروسبورت.

وتصدرت مباراتا المقاولون العرب والجونة وطلائع الجيش مع بتروجت قائمة أجمل مباريات هذه الجولة، بعدما شهدتا غزارة تهديفية رائعة حيث انتهت كل مباراة بستة أهداف.

المقاولون 4-2 الجونة

الاتحاد 1-0 إنبى

المقاصة 2-0 النجوم

حرس الحدود 3-0 المصرى

طلائع الجيش 3-3 بتروجت

الإنتاج الحربى 2-1 الإسماعيلى

وادى دجلة 1-1 بيراميدز