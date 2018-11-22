شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعسكر بالقاهرة بدون ميمى عبد الرازق استعدادا للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل فريق المصرى البورسعيدى معسكرا مغلقا بالقاهرة استعدادا لخوض مباراة الإنتاج الحربى ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدورى الممتاز، والتى ستقام الأحد المقبل.

وغادر لاعبو فريق المصرى مدينة بورسعيد ظهر اليوم بتوجيهات من مجلس إدارة المصرى بدون ميمى عبد الرازق المدير الفنى للفريق، والتى تم إقالته بعد خسارة الفريق أمام حرس الحدود، حسبما صرح المدير الفنى الذى أعلن إقالته بفرمان من الإدارة.

وخسر المصرى البورسعيدى بنتيجة 3 / 0 أمام حرس الحدود فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد المكس بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ15، ليرتفع رصيد الحدود للنقطة 15 فى المركز الـ13 بينما المصرى فى المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.