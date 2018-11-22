شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تنضم لـ6 مصريين فى دور الـ8 بهونج كونج بعد مباراة ماراثونية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت البطلة المصرية رنيم الوليلى، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالميا، إلى 6 مصريين فى دور الـ8 ببطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، بعد تغلبها على الإنجليزية فيكتوريا لوست بنتيجة 3/1، فى مباراة ماراثونية، حيث تقدمت الإنجليزية أول الأمر قبل أن تتولى رنيم زمام القيادة فى المباراة التى استغرقت 37 دقيقة. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-4, 11-7, 11-5 فيما ودعت يثرب عادل بطولة هونج كونج من دور الـ16، عقب خسارتها أمام جوي تشان بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 34 دقيقة. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 8-11, 11-8, 11-8 . وتواجه رنيم الوليلي نظيرتها جوي تشان في ربع نهائي بطولة هونج كونج . وتأهل كل من نور الشربيني، محمد الشوربجي، طارق مؤمن، محمد ابو الغار، نور الطيب، نوران جوهر إلى دور الثمانية بهونج كونج.

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