شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتذيل ترتيب الدورى المصرى بعد مرور 15 أسبوعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 15 جولة بالدورى المصرى، يقع فريق الأهلى فى المركز الأخير متذيلاً ترتيب الفرق برصيد 11 نقطة.

وجمع الأهلى رصيد نقاطه من خلال 6 مباريات خاضها، حتى الآن، فى المسابقة الحالية وتأجيل 9 مباريات فى ظل مشاركة الفريق الأحمر بدورى أبطال أفريقيا والبطولة العربية.

خاض فريق الأهلى 6 لقاءات أمام الإسماعيلى والمصرى ودجلة والحرس والإنتاج والاتحاد، وفاز الأهلى فى 3 مباريات وتعادل فى لقاءين، بينما خسر مباراة واحدة أمام الاتحاد السكندرى.

والأهلى مازالت الفرصة أمامه لاعتلاء قمة الدورى حال الفوز فى المباريات المؤجلة، فالزمالك متصدر الدورى خاض 11 مباراة برصيد 26 نقطة، وحال فوز الأهلى فى 5 لقاءات بالتساوى مع المواجهات التى خاضها الزمالك حتى الآن، يصل رصيده إلى النقطة 26 أيضا.

يذكر أن الأهلى يلتقى اليوم مع الوصل الإماراتى فى الخامسة والنصف من مساء اليوم فى إياب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية العربية.