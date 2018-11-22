خوفًا على علاقته بأندية الدوري.. بيراميدز يحذر من الحسابات "الوهمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصدر نادي بيراميدز بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي حذر خلاله من التعامل مع الحسابات غير الرسمية والتي تبث أخبارًا كاذبة تهدف للإساءة بعلاقة النادي مع باقي أندية الدوري المصري.

وكتب بيراميدز عبر حسابه "تويتر" قائلًا: "يود النادي أن ينبه أن هناك العديد من الأخبار الغير صحيحة التي تم فبركتها في الفترة الماضية بهدف الاساءة لعلاقة نادي بيراميدز ببقية النوادي والتي نعتز بها كثيرًا".

وأضاف: "كما نحذر من اتباع تلك الصور المفبركة او الحسابات الوهمية و تصديق ما يأتي بها حيث انه كاذب جملة و تفصيلا".

وأرفق الحساب الرسمي للنادي صورة لتويتة نُسبت إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ومالك النادي والتي صرح خلالها عن قيمة صفقة شراء اللاعب محمد حمدي نجم المصري السابق.

جدير بالذكر أن بيراميدز تعادل في مباراته أمس أمام وادي دجلة في الإسبوع الخامس عشر ليحتل وصافة جدول الدوري برصيد 23 نقطة.