أول تعليق من ميمي عبد الرازق بعد أنباء إقالته من المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، إن رئيس النادي البورسعيدي تحدث معه أمس بأسلوب يرفضه، مشددًا أنه لم يتم إبلاغه بصورة رسمية عن رحيله من منصبه.

وأضاف المدير الفني للمصري في تصريحات إذاعية :"طالبت بعدم مواجهة حرس الحدود، الإدارة وافقت على استبدال اللقاء لتقام على المكس بدلاً من بورسعيد لهذا رفضت لعدم تكافؤ الفرص">

وعن سبب رفضه مواجهة حرس الحدود، قال :"الفريق العسكري فاز في المباراة الأخيرة على ملعبه أمام الإسماعيلي لذلك توقعت أن يكون المنافس في حالة معنوية عالية".

وأكمل :"تحدثت مع مصطفى يونس مدير الكرة وطالبته بعدم مواجهة الحرس في المكس إلا أنه حاول إقناعي من أجل خوض اللقاء".

وواصل :"عقب الخسارة طالبت بإقامة التدريبات في بورسعيد إلا أن الإدارة رفضت طلبي بل فوجئت بقيام مصطفى بونس باصطحاب اللاعبين من أجل السفر للقاهرة تحضيرًا لمباراة الإنتاج".

وأتم :"رئيس المصري تحدث معي بطريقة غير لائقة عقب مباراة الحرس وبالطبع أرفض ذلك، والإدارة لم تكتف بذلك بل قامت بالتفاوض مع عدد من المدربين لقيادة الفريق في الفترة المقبلة".

وكان المصري تعرض لخسارة قاسية من حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس، الأربعاء، على ملعب المكس بالأسكندرية.

الجدير بالذكر أن المصري يحتل المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة من 10 مباريات، حيث يمتلك الفريق البورسعيدي خمس مباريات مؤجلة في المسابقة المحلية.