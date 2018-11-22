رئيس الفيفا يلمح لمشاركة جيران قطر فى تنظيم مونديال 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:

ألمح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى إقامة كأس العالم 2022 في عدة دول، وذلك في حال زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة المقرر إقامتها في قطر إلى 48 بدلا من 32.

وقال في مقابلة مع صحيفة "جارديان" البريطانية "ربما تكون كرة القدم طريقة لبناء الجسور بين قطر ودول الجوار، رأينا هذا من خلال عملية تقديم الطلبات لاستضافة مونديال 2026، حق التنظيم تم منحه لثلاث دول (الولايات المتحدة و كندا والمكسيك) واللذين أعتقد أيضا أن علاقتهم السياسية والدبلوماسية ليست الأفضل، ولكن كرة القدم تصنع المعجزات، كما نعلم".

توسيع البطولة من 32 منتخبا إلى 48 سيعني على الأرجح مشاركة الدول المجاورة للبلد المضيف قطر في استضافة المباريات، وهو ما أشار إليه إنفانتينو بأن هذ الأمر قد يساعد على علاج الخلافات السياسية.

وفي أي توسع، والذي قد يتم قبل موعده الأساسي بأربع سنوات كما هو مخطط من قبل فيفا، سيتعين على قطر العمل مع دول لديها معها خلافات سياسية، ربما من بينها ربما السعودية والإمارات والبحرين.

وقال إنفانتينو :"بالتأكيد العلاقة مع الدول المجاورة تعد عاملا يعقد الموقف"، ولكنه أضاف :"عندما يتعلق الأمر بكرة القدم الناس يتحدثون مع بعضهم البعض".

وقال إنفانتينو إن قطر تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم بمشاركة 32 منتخبا بثمانية ملاعب، لذلك فإن أي توسع سيعني أن مباريات إضافية يتعين أن تلعب خارج البلاد".

وختم "هناك مناقشة مفتوحة وصريحة، إذا كان هذا ممكنا، وملائما، فأنا سعيد للغاية، إذا لم يكن كذلك، سأكون سعيدا في أي حال، ولكنني لن أكون سعيدا إذا لم نقم بالمحاولة".