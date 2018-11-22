الان تتابع مدافع كرواتي على اعتاب الدوري السعودي من بوابة الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعة : الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، إن المدافع الكرواتي إيفان رونجي لاعب نادي جاغيلونيا بياليستوك، أصبح قريباً جداً من التواجد في الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المنتظر أن يتعاقد الاعب مع نادي الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن جانبه، صرح اللاعب خلال حديث تليفزيوني، أنه قد وصل خطاب رسمي من الاتحاد إلى ناديه البولندي بعرض مغري لضمه خلال الميركاتو الشتوي المُقبل.

وأضاف مدافع جاغيلونيا بياليستوك: “لدي عرض رائع من نادي الاتحاد، منذ حوالي ثلاثة أسابيع اتصل بي بيليتش مدرب “العميد”، وعلى الأرجح وبنسبة 95٪ أنني سأذهب للمملكة”.

وتابع رونجي: “لقد لعبت في دوري الأبطال، في كأس الكؤوس الأوروبية، وحان الوقت لكسب المال، فإن عمري الآن 28 عام وأمامي أربع أو خمس سنوات للعب، لذا علي التفكير في ما سيحدث لاحقًا”.