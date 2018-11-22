شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي و«فيفا» يودعان دروجبا بعد اعتزاله لعب كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب ودع نادي تشيلسي الإنجليزي، أسطورته ديديه دروجبا، الذي أعلن فجر اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم، وهو بعمر 40 عامًا.

ونشر حساب تشيلسي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لأبرز لحظات دروجبا مع تشيلسي وعلق عليه: «استمتع باعتزالك، شكرًا على الكثير من اللحظات الرائعة».

وفي تغريدة أخرى نشر فيديو لهدف التعادل في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2012 أمام بايرن ميونخ، والذي أوصل الفريق لضربات الترجيح بعد ذلك، ليفوز الفريق بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

كما ودع حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اللاعب أيضًا، وكتب في تغريدة: «أفضل لاعب في أفريقيا مرتين، فائز بدوري الأبطال، قاد ساحل العاجل للتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، ديديه دروجبا استمتع باعتزالك، وتهانينا على مسيرتك الرائعة».

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