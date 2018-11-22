شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دوري أبطال آسيا تفرز مواجهات عربية نارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أسفرت قرعة منطقة الغرب لدوري أبطال آسيا، التي أجريت اليوم الخميس، في مقر الاتحاد القاري للعبة بماليزيا، عن مجموعات نارية وأخرى متوازنة.

وتعد المجموعة الثالثة الأقوى، بتواجد الهلال السعودي، والعين الإماراتي، والاستقلال الإيراني والدحيل القطري.



وإلى المجموعات:

المجموعة الأولى:

الوصل الإماراتي.

الزوراء العراقي.

المتأهل من الملحق الرابع.

المتأهل من الملحق الثاني.

المجموعة الثانية:

الوحدة الإماراتي.

الاتحاد السعودي.

بطل أوزبكستان.

المتأهل من الملحق الثالث.

المجموعة الثالثة:

الدحيل القطري.

الهلال السعودي.

العين الإماراتي.

الاستقلال الإيراني.

المجموعة الرابعة:

بيرسبوليس الإيراني.

السد القطري.

الأهلي السعودي.

المتأهل من الملحق الأول.

شرق آسيا:

المجموعة الخامسة:

الممثل الثالث لكوريا الجنوبية.

جوهور دار التعظيم الماليزي.

الفائز من مباراة الدور التمهيدي (4).

الفائز من مباراة الدور التمهيدي (2).

المجموعة السادسة:

قوانغتشو ايفرجراند الصيني.

بطل كأس كوريا الجنوبية.

ملبورن فيكتوري الأسترالي.

الفائز من مباراة الدور التمهيدي (3).

المجموعة السابعة:

بطل كأس إمبرطوار اليابان.

بطل كأس الصين.

تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.

بوريرام يونايتد (تايلاند).

المجموعة الثامنة:

سيدني الأسترالي.

كاواساكي فرونتال الياباني.

شنغهاي سيبج الصيني.

الفائز من مباراة الدور التمهيدي (4).