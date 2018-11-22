وليامز يعلن رسميا عودة البولندي كوبيتسا

أعلن فريق وليامز المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم، الخميس، عودة السائق البولندي روبرت كوبيتسا، الذي بدا أن مسيرته قد انتهت عقب حدوث أضرار بالغة لذراعه اليمنى في 2011، للمشاركة مع الفريق الموسم المقبل.

وسينضم السائق البالغ عمره 33 عاما، الفائز بسباق كندا مع فريق بي.إم.دبليو ساوبر في 2008، إلى البريطاني الشاب جورج راسل في الفريق الذي كان مهيمنا على السباقات في السابق وتراجع بشدة ومر بأوقات صعبة ليحتل المركز الأخير في الترتيب حاليا.

وقال كوبيتسا، الذي شارك لاخر مرة في سباقات فورمولا 1 عام 2010 مع رينو، عن عودته "عودتي للمشاركة في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 الموسم المقبل أحد أعظم إنجازات حياتي".

وعمل السائق البولندي كسائق تطوير واحتياطي في وليامز العام الحالي عقب إخفاقه في اقتناص مكان في الفريق أمام الروسي الشاب سيرجي سيروتكين الذي حصد نقطة واحدة من مشاركته في 20 سباقا حتى الآن هذا الموسم.

ويعني تأكيد مشاركة السائق البولندي مع الفريق الموسم المقبل والتي جاءت على هامش سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي أن الكندي لانس سترول سينتقل إلى فورس انديا.

ووجه كوبيتسا الشكر لكل من ساعده خلال محنته عقب تعرضه لحادث خطير في سباق للراليات في إيطاليا عام 2011.

وقال السائق البولندي "كانت رحلة مليئة بالتحديات للعودة إلى فورمولا 1 لكن ما بدا مستحيلا تقريبا بات الآن ممكنا".

وأضاف "خضت طريقا طويلا للوصول إلى هذه النقطة لكن مع وصول التحدي إلى نهايته الآن بهذا الإعلان سأبدأ تحديا جديدا بالعمل مع وليامز على الحلبة".

وخضع كوبيتسا لعملية جراحية خطيرة بعد الحادث ولا تزال ذراعه غير طبيعية وملتوية.