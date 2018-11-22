محاضرة فنية أخيرة للأهلي قبل التحرك لاستاد «زعبيل»

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عقد محاضرة فنية أخيرة للاعبين قبل التحرك لملعب «زعبيل»؛ لمواجهة الوصل الإماراتي.

ويضع كارتيرون خلال المحاضرة اللمسات النهائية على خطة اللعب التي سيواجه بها الوصل.

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