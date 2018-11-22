شكرا لقرائتكم شديد قناوي : معدن الأهلي الحقيقي سيظهر أمام الوصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يثق أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للإنتاج الحربى فى قدرة الاهلى على عبور موقعة الوصل الاماراتى المقرر لها الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس بالامارات فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية .

وقال شديد قناوى: " لعبت فى الاهلى سنوات طويلة وأثق فى معدن نجوم الأهلى وقت الشدة لذا أثق فى تخطيهم محنة الخروج من البطولة الافريقية بالتأهل للدور التالى بالبطولة العربية "

ويضيف نجم الانتاج الحربى : " الهدوء والتركيز وتصحيح الاخطاء الدفاعية سلاح الاهلى لعبور موقعة الوصل الاماراتى "

يعود فريق الأهلى من جديد لمواصلة مشواره بالبطولة العربية، حينما يحل ضيفاً على الوصل الإماراتى فى الخامسة والنصف عصر اليوم، الخميس، ضمن مواجهات إياب دور الستة عشر للبطولة، وهو الظهور الأول للمارد الأحمر بعد توديع لقب البطولة الأفريقية لصالح الترجى التونسى 4-3، وهو الحدث الذى أصاب مشجعى ولاعبى الفريق بحالة من الصدمة.

وكانت هذه الخسارة بمثابة صدمة لعشاق الأحمر الذين كانوا يطمحون فى التتويج بالأميرة السمراء واللقب الغائب منذ عام 2013.

تعادل الأهلى إيجابيا 2-2 أمام الوصل الإماراتى فى مباراة الذهاب التى أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ويحتاج بطل مصر للفوز أو التعادل بنتيجة 3-3 أو أكثر ليتأهل إلى الدور ربع النهائى.