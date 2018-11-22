شكرا لقرائتكم رسميًا .. إقالة ميمي عبد الرازق من تدريب المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ميمى عبد الرازق المدير الفنى لفريق المصرى ، أنه تمت إقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة بثلاثية أمام حرس الحدود فى الجولة الخامسة عشر من الدورى .

وقال عبد الرازق فى تصريحات خاصة أنه لم يعد مدير فنى للفريق حيث تمت اقالته من منصبه وطلب منه مجلس الإدارة عدم العودة إلى بورسعيد خوفا من الجماهير ، وأن عودتى لبورسعيد تعنى إقالتى ، ولكن عدت إلى بورسعيد وسأحضر تدريب اليوم بالملعب لإثبات حالة انى توجهت للمعلب ولم أجد احد .

كان فريق المصرى قد خسر أمسش امام حرس الحدود 3/0 فى الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى .